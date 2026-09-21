برنامه دیدارهای تیم بسکتبال سهنفره بانوان ایران در ناگویا
تیم بسکتبال سهنفره بانوان کشورمان در نخستین روز رقابتهای خود در بازیهای آسیایی ناگویا، دو دیدار مقابل ازبکستان و ژاپن برگزار می کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم بسکتبال سهنفره بانوان ایران، رقابتهای خود را در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز دوشنبه (۳۰ شهریور) آغاز میکند.
تیم ایران در نخستین دیدار خود از ساعت ۱۲:۳۵ به وقت تهران به مصاف ازبکستان میرود و در دومین دیدار نیز از ساعت ۱۴:۱۵ مقابل تیم ژاپنِ میزبان، به میدان می رود.
فرناز خدامرادی، مهلا عابدی، مهسا کرانی و شمیم نوری چهار بازیکن تیم ایران در این رقابتها هستند و سحر نجفی نیز به عنوان سرمربی، هدایت تیم را بر عهده دارد.