تیم بسکتبال سه‌نفره بانوان کشورمان در نخستین روز رقابت‌های خود در بازی‌های آسیایی ناگویا، دو دیدار مقابل ازبکستان و ژاپن برگزار می کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم بسکتبال سه‌نفره بانوان ایران، رقابت‌های خود را در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز دوشنبه (۳۰ شهریور) آغاز می‌کند.

تیم ایران در نخستین دیدار خود از ساعت ۱۲:۳۵ به وقت تهران به مصاف ازبکستان می‌رود و در دومین دیدار نیز از ساعت ۱۴:۱۵ مقابل تیم ژاپنِ میزبان، به میدان می رود.

فرناز خدامرادی، مهلا عابدی، مهسا کرانی و شمیم نوری چهار بازیکن تیم ایران در این رقابت‌ها هستند و سحر نجفی نیز به عنوان سرمربی، هدایت تیم را بر عهده دارد.