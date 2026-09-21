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وزیر آموزش و پرورش در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و فرهنگی، بر نقش مدرسه در ساختن آینده ایران تأکید کرد و «عدالت، کیفیت و هویت» را محور حرکت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ن وَٱلقَلَمِ وَ مَا یَسطُرُون
سال تحصیلی جدید در حالی آغاز میشود که غبار اندوه جانسوز شهادت قائد فرزانه امت اسلامی، داغ شهادت دانشآموزان و معلمان مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، فرماندهان غیور و دولتمردان شجاع و جمعی از هموطنان عزیزمان بر دلهای ما سنگینی میکند.
در آستانه هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره امام شهیدان و تمامی شهدای سرافراز این مرز و بوم در سه جنگ تحمیلی، بهویژه شهدای دانشآموز و فرهنگی را گرامی میداریم؛ مردان و زنانی که با ایمان، ایثار و فداکاری، از عزّت و سربلندی ایران اسلامی دفاع کردند و میراثی گرانسنگ از ایمان، شجاعت، مسئولیتپذیری و عشق به وطن را برای نسلهای امروز و فردا به یادگار گذاشتند.
خدای منان را شاکریم که در راستای تحقق منویات قائد شهید امت، دولت چهاردهم جناب آقای دکتر پزشکیان مسئله آموزش و پرورش را اولویت اول خود قرار داده و با همت دولت مردان، خیرین عزیز و بزرگوار و مشارکت وسیع و کم نظیر مردم در دو سال گذشته گامهای بسیار مهمی در راستای توسعه عدالت و ارتقای کیفیت برداشته شده است و امروز با تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که فرمودند: «از جمله مسائل مهم دیگر، توجه فراراهبردی به مسئله فرهنگ و تعلیم وتربیت است»، شرایط آموزش و پرورش را بهتر از هر زمان دیگری رقم خواهد زد.
اکنون با آغاز سال تحصیلی جدید، شور زندگی و امید به آینده، فصل شکوفایی علم و دانش و تربیت دگرباره جان میگیرد و «مدرسه» وعدهگاه امید، ایمان و آغاز فردایی روشن برای ایران عزیز میشود؛ جایی که میلیونها دانشآموز به یاد دانش آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب پرچم اقتدار ایران اسلامی را به دست خواهند گرفت تا در کنار معلمان خود، فصل تازهای از آموختن، تجربه کردن، مسئولیت پذیری و ساختن آینده میهن عزیزمان را آغاز کنند.
هرصبح که درهای مدرسه گشوده میشود، آینده ایران دوباره آغاز میشود؛ شعار و محور حرکت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید، «عدالت»، «کیفیّت» و «هویّت» برای ایران، برای مدرسه است؛ سه آرمان بههمپیوسته برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مسیر ما در تعلیم و تربیت را روشن خواهد کرد: مدرسهای برخوردار از فرصتهای عادلانه تربیتی، آموزشی باکیفیّت و نسلی برخوردار از هویّت ملی، برای ساختن ایران و تمدن نوین اسلامی.
در مسیر پیش رو، علاوه بر تمرکز بر توانمندیهای علمی دانش آموزان، تلاش خواهیم کرد تا دانشآموزانی دانا، توانمند، مسئولیتپذیر، امیدوار و برخوردار از کرامت و عزّت نفس تربیت کنیم؛ نسلی که علم را با اخلاق، پیشرفت را با مسئولیّت و هویّت را با زندگی شایسته پیوند داده، و برای اعتلای ایران عزیز در تمامی ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، از هیچ کوششی دریغ نورزد؛ «زیست عفیفانه» نیز در همین منظومه تربیتی معنا مییابد؛ فرهنگی مبتنی بر کرامت انسان، حفظ حرمت خود و دیگران، مسئولیتپذیری و انتخاب آگاهانه؛ فرهنگی که باید با الگوی عملی در محیط مدرسه نهادینه شود.
ما در آموزش و پرورش بر دو عهد استواریم: «صیانت از حریم مدرسه و برنامه ریزی و تلاش برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» بهعنوان مهد تربیت و تعالی و تلاش برای «ارتقای منزلت و بهبود معیشت معلمان شریف و نجیب»؛ به عنوان سرمایههای بیبدیل و بیمانند نظام تعلیم و تربیت و باور داریم اقتدار آینده ایران از مدرسه میگذرد؛ از کلاس درس، از دستان توانمند معلمان و از اندیشه و اراده دانشآموزانی که از امروز برای ساختن فردای کشور آماده میشوند.
امروز بیش از همیشه به «اتحاد»، «همدلی» و «امید» نیاز داریم؛ امیدی که نه از نادیده گرفتن رنجها و دشواریهای ناشی از تحریمها و جنگهای تحمیلی دشمنان ضحاکخوی و کودک کش صهیونیستی ـ آمریکایی، بلکه از ایمان به توانایی ملت ایران برای عبور از دشواریها و ساختن فردایی بهتر سرچشمه میگیرد.
آغاز سال تحصیلی و نوروز دانایی و توانایی را به تمامی فرهنگیان فرهیخته، دانشآموزان فکور و خانوادههای گرانقدر آنان تبریک میگویم و امیدوارم سال پیشرو، به برکت همدلی و مجاهدتهای هوشمندانه خانواده بزرگ تعلیم و تربیت، سالی سرشار از آموختن، عدالت، کیفیّت، هویّت، امید و روزهای روشن برای ایران عزیز باشد.
علیرضا کاظمی
وزیر آموزش و پرورش