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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از اعتبار ۹۹۰ میلیارد ریالی از محل مالیاتهای نشاندار برای شش طرح فرهنگی، ورزشی و گردشگری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینلپور با اشاره به رویکرد تحولی نظام مالیاتی در شفافسازی هزینهکرد درآمدها و جلب مشارکت مستقیم مردم در آبادانی کشور اظهار داشت: طرح نشاندار کردن مالیاتها این امکان بینظیر را فراهم کرده است تا مؤدیان محترم محل مصرف مالیات پرداختی خود را به پروژههای اولویتدار و عامالمنفعه اختصاص دهند.
وی طرح نشاندار کردن مالیات را پیشران توسعه فرهنگی و گردشگری مناطق محروم استان دانست و افزود: در همین راستا، در سال جاری توجه ویژهای به حوزههای فرهنگ، گردشگری و ورزش بهویژه در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته استان معطوف شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با تشریح جزئیات این پروژهها و اعتبارات مورد نیاز آنها گفت: در حوزه فرهنگ و هنر، ۴ پروژه کلیدی با مجموع اعتبار ۷۹۰ میلیارد ریال تعریف شده است که شامل تکمیل فرهنگسرای جیرفت، احداث مجتمع فرهنگی قلعهگنج، تکمیل پوشش ۱۰ ایستگاه در نقاط فاقد پوشش صدا و سیمای مرکز کرمان و تکمیل تأسیسات برق این مرکز میشود؛ پروژههایی که گامی اساسی در جهت ارتقای عدالت فرهنگی و تقویت زیرساختهای ارتباطی جنوب و مناطق کمبرخوردار استان خواهند بود.
زینل پور در ادامه به ظرفیتهای گردشگری و ورزشی استان اشاره کرد و افزود: در بخش گردشگری، پروژه ساماندهی و تکمیل زیرساختهای مسیر ورودی باغ شاهزاده ماهان به عنوان یکی از مهمترین نگینهای جهانی گردشگری استان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد. همچنین در حوزه ورزش و نشاط جوانان، پروژه تکمیل و سرپوشیده کردن استخر شنای روباز منوجان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال برای پاسخ به مطالبه دیرین مردم این منطقه کمتر توسعهیافته پیشبینی شده است.