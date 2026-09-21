برنامه‌های «ققنوس»، با موضوع بررسی فراخوان نخستین جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان، «بیمارستان صبا» با موضوع «دوستی»، ویژه‌برنامه «روشنا» با روایت سفر حضرت معصومه (س) از مدینه به قم و ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله ادبی «ققنوس» با موضوع بررسی فراخوان نخستین جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان و تبیین نقش شاعران دیار فارس در تحولات شعر معاصر، زنده از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه به بررسی رویداد‌های دانشگاهی و نشست‌های جریان‌شناسانه شعر معاصر فارسی با حضور دبیران و کارشناسان این حوزه می‌پردازد.

در بخش نخست برنامه، دکتر حسینی، دبیر نخستین جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان، جزئیات، اهداف و بخش‌های مختلف فراخوان این رویداد ملی ویژه جامعه دانشگاهی کشور را تشریح می‌کند.

در ادامه، دکتر محمد مرادی، دبیر سلسله‌نشست‌های تخصصی، به بررسی جایگاه شاعران استان فارس در جریان‌سازی، نوآوری و تحول شعر فارسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد و دستاورد‌های این نشست‌های پژوهشی را تبیین می‌کند.

همچنین بخش‌های ویژه ادبی از جمله «ویراستار» با اجرای استاد رهگذر، «شعری که زندگی‌ست» با کارشناسی و اجرای دکتر احسان‌الله شکراللهی و بخش شنیدنی «یک شعر، یک شاعر» از دیگر بخش‌های این مجله رادیویی خواهد بود.

برنامه ادبی «ققنوس» به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، نویسندگی معصومه علوی‌نکو، مشاوره محتوایی مرتضی صداقت‌گو و گویندگی مهدی محمدیان، امروز ساعت ۱۵ پخش می‌شود.

رادیو فرهنگ با تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های زنده، مستند، تولیدات رادیویی و محتوای چندرسانه‌ای، به بازخوانی جلوه‌های ماندگار پایداری، ایثار و وحدت ملی در هفته دفاع مقدس می‌پردازد.

رادیو فرهنگ با تدارک بیش از ۴۵ برنامه و مجموع بیش از ۱۶ ساعت پخش، می‌کوشد جلوه‌های ماندگار پایداری، فرهنگ ایثار و وحدت ملی را برای مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، بازخوانی و روایت کند.

«سفره خورشید» ساعت ۶:۳۰ با مرور رشادت‌های مردم ایران همراه مخاطبان می‌شود. همچنین برنامه «هفت‌کوچه» تجلی ایثار و مقاومت را در بستر فرهنگ عامه و اقوام گوناگون ایران اسلامی روایت می‌کند.

برنامه جدید «آخر مجلس» با یاد شهدا، نگاهی به سیره شهیدان و فرهنگ انتظار دارد و در بخش‌هایی نیز با خانواده شهدا گفت‌و‌گو می‌کند. «آخر مجلس» هر روز ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌شود.

برنامه تخصصی «ققنوس» ساعت ۱۵ به شعر پایداری و ادبیات دفاع مقدس اختصاص دارد. «کتاب‌گردی» و «کتاب گویا» نیز به معرفی تازه‌های نشر و آثار نویسندگان این حوزه می‌پردازند. همچنین «هفت‌اقلیم» ساعت ۲۰، پیوند هنر و دفاع مقدس را واکاوی می‌کند و «نغمه‌ها و سرودها» خاطره‌انگیزترین نوا‌های حماسی دوران دفاع مقدس را بازخوانی خواهد کرد.

مستند‌های «رسانه‌های قدسی»، «سنگر به سنگر» و «مستند فرهنگ» با مرور زندگی و خاطرات شهدا و سرداران هشت سال دفاع مقدس و بازگویی روایت‌های رزمندگان، ابعاد مختلف این دوره تاریخی را برای مخاطبان بازخوانی می‌کنند.

برنامه میدانی و زنده «خط اول» نیز پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۱، با محوریت روایت تجربیات فرماندهان در هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین بازخوانی تجربه‌های جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، پخش می شود.

«بیمارستان صبا» با موضوع «دوستی» به اهمیت داشتن دوستان خوب و تأثیر روابط دوستانه سالم بر سلامت روان می‌پردازد و در قالب موقعیت‌های طنز و نمایشی، نقش دوستی‌های سازنده در بهتر شدن حال و کیفیت زندگی را بررسی می‌کند.

در این قسمت از «بیمارستان صبا»، پزشکان و بیماران خیالی این بیمارستان در قالب نمایش‌های کوتاه و موقعیت‌های طنز، به اهمیت داشتن دوستان خوب و تأثیر روابط دوستانه سالم بر روحیه و سلامت روان انسان می‌پردازند.

این برنامه با طرح موضوعاتی درباره ویژگی‌های یک دوست خوب، نقش دوستان در کاهش احساس تنهایی و ایجاد آرامش و همچنین تأثیر روابط دوستانه بر حال روحی افراد، تلاش می‌کند اهمیت انتخاب و حفظ دوستی‌های سالم را با زبانی شیرین و سرگرم‌کننده برای مخاطبان بیان کند.

«بیمارستان صبا» در فضایی طنز و نمایشی، ضمن پرداختن به جنبه‌های مختلف دوستی، به این پرسش نیز می‌پردازد که یک دوست خوب چه تأثیری می‌تواند بر سلامت روان داشته باشد و چگونه روابط دوستانه سالم می‌توانند به بهتر شدن حال انسان‌ها کمک کنند.

مخاطبان نیز می‌توانند تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره دوستی، ویژگی‌های یک دوست خوب و تأثیر دوستان بر روحیه و زندگی روزمره با برنامه در میان بگذارند و در این موضوع با «بیمارستان صبا» همراه شوند.

«بیمارستان صبا» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ به تهیه‌کنندگی وحید کمالی‌زاده از رادیو صبا پخش می‌شود. ­

ویژه‌برنامه «روشنا» با عنوان «کریمه اهل‌بیت» به روایت سفر حضرت معصومه (س) از مدینه به قم می‌پردازد، سفری که در دل سختی و بیماری، جلوه‌ای از امید، ایستادگی و ادامه دادن را به تصویر می‌کشد.

این برنامه در سالروز وفات کریمه اهل بیت، با نگاهی به مسیر زندگی حضرت معصومه (س)، تلاش می‌کند مفاهیمی، چون امید و استقامت را در قالب روایتی شنیداری برای مخاطبان بازگو کند.

طاهره برهانی‌نژاد تهیه‌کننده و شرمینه جمشیدی نویسنده این برنامه هستند. ­فاطمه نیرومند و علیرضا تابان گویندگی و علیرضا تابان و شیرین روستایی، هنرمندی این ویژه‌برنامه را بر عهده دارند.

ویژه‌برنامه «روشنا» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۰۷:۳۰، از رادیو نمایش پخش می‌شود.