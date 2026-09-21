مدیرعامل توانیر با اشاره به همراهی مردم و‌ کاهش ۳ درصدی تقاضای مصرف برق گفت: ۳ هزار مگاوات نیروگاه جدید به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه شده است و در صورت تامین سوخت هیچ مشکلی در تولید انرژی در نیروگاه‌ها نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمد اله‌داد در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۳۰ شهریور) که در شرکت توانیر برگزار شد، گفت: در زمان جنگ، ۴ هزار مگاوات و ۲ هزار ناحیه برق کشور آسیب دیده بود و برای اینکه شبکه را برای دوره تابستان آماده کنیم، در یک دوره فشرده و با تلاش همکاران، شبکه برق برای تابستان آماده شد.

وی افزود: سختی ناترازی در شبکه برق با به‌کارگیری تولید نیروگاه‌های خصوصی، به‌ویژه نیروگاه‌های پتروشیمی، همراه شد و مجبور به تأمین برق بودیم. در روز‌های سخت از مردم درخواست همراهی کردیم و مناطق جنگی جنوب با صنعت برق همراه شدند و با همراهی مردم، این دوره سخت را در روز‌هایی که همه درگیر تأمین برق بودند، پشت سر گذاشتیم

مدیرعامل توانیر ادامه داد: هر انفجاری که اتفاق می‌افتاد، همکاران صنعت برق سریعاً در محل حاضر می‌شدند.

اله‌داد با اشاره به حمایت از تجدیدپذیر‌ها و مدیریت مصرف گفت: کارکنان دولت و مردم به مدیریت مصرف دعوت شدند و نتیجه این اقدامات باعث شد ۳ درصد تقاضای مصرف کاهش پیدا کند.

وی افزود: در حوزه کیفیت برق نیز توفیقات خوبی داشتیم و در شاخص فرکانس شبکه، به لحاظ کمی و کیفی رکورد داشتیم. با همت همکاران، محدودیت فرکانس شبکه نسبت به قبل ۴۳ درصد کاهش پیدا کرد.

مدیرعامل توانیر گفت: سال گذشته به دلیل ثابت نبودن فرکانس، در زمان‌هایی بدون اطلاع قبلی شبکه قطعی‌هایی داشت که این رقم سال گذشته ۳۱ مورد بود و امسال به صفر رسید.

اله‌داد همچنین از کاهش حوادث فنی خبر داد و گفت: حوادث فنی ناشی از ایراد تجهیزات ۱۳ درصد کاهش داشت.

وی ادامه داد: سال گذشته ۸۵۰ هزار مورد قطع و وصل کلید داشتیم که امسال به ۳۸۹ هزار مورد رسید و ۵۴ درصد کاهش محدودیت را شاهد بودیم.

مدیرعامل توانیر افزود: میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی ۶ برابر افزایش پیدا کرد و در صنایع انرژی‌بر نیز ۱۵ درصد انرژی بیشتری تحویل دادیم.

اله‌داد گفت: محدودیت شهرک‌های صنعتی نیز از دو روز در هفته به یک روز در هفته کاهش پیدا کرد. همچنین تابلو آزاد دو برابر رشد داشت و حذف تجهیزات پرمصرف نیز رونق پیدا کرد.

وی با اشاره به هوشمندسازی شبکه برق گفت: در حوزه هوشمندسازی، تعداد کنتور‌ها ۲۵ درصد رشد داشت.

مدیرعامل توانیر افزود: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از بار مازاد شبکه مربوط به ماینرها، چاه‌های غیرمجاز و باغ‌ویلا‌ها برداشت شد.

اله‌داد درباره محدودیت‌های خانگی نیز گفت: محدودیت‌های خانگی امسال از ۲۰ تیر آغاز شد و در همه تعرفه‌ها ۴۷ درصد کاهش اعمال محدودیت داشتیم.

وی با اشاره به تلاش کارکنان صنعت برق برای آماده‌سازی شبکه گفت: در ۷ ماه گذشته فرصت استراحت به همکاران ندادیم و آنها باید شبکه را آماده می‌کردند.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: از چهارشنبه گذشته پروژه آمادگی برای گذر از زمستان را آغاز کردیم.

اله‌داد با بیان اینکه ۵ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خط انتقال احداث شده است، گفت: هر سال علاوه بر اقدامات جاری، پروژه‌هایی برای توسعه شبکه و در حوزه بهینه‌سازی اجرا می‌شود که امسال ۷۰ پروژه حیاتی تعریف شد و در زمان مقرر به پایان رسید.

مدیرعامل توانیر با اشاره به توسعه تجدیدپذیر‌ها گفت: در حوزه تجدیدپذیر، ظرفیت تولید به یک هزار و ۲۵۰ مگاوات افزایش یافت و مجموع ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در طول فعالیت دولت به ۶ هزار مگاوات رسید.

اله‌داد با اشاره به آمادگی برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها گفت: هرچه از روز‌های گرم سال عبور می‌کنیم، ممکن است محدودیت‌هایی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها ایجاد شود که پیش‌بینی‌های لازم برای آن انجام شده و همه هماهنگی‌ها با شرکت گاز صورت گرفته است.

وی افزود: نیروگاه‌ها تا پایان آبان تعمیرات دوره‌ای خود را انجام خواهند داد؛ هرچند نیروگاه‌ها زودتر نیاز به تعمیرات دارند و برنامه‌ریزی به شکلی است که تعمیرات پیش از ورود به دوره سرد انجام شود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به افزایش دمای هوا گفت: با وجود اینکه فروردین و اردیبهشت هوا خنک بود، در مرداد و شهریور به‌طور متوسط ۲.۵ درجه افزایش دما نسبت به میانگین ۱۰ ساله در کشور داشتیم.

اله‌داد تأکید کرد: هنوز شرایط تأمین برق به لحاظ دمای بالا، شرایط خاصی است.

مدیرعامل توانیر گفت: بیش از ۹۵ درصد پروژه‌ها در فصل تابستان به بهره‌برداری رسید.