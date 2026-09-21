مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر از اجرای عملیات غنی‌سازی جنگل در سطح ۱۰۰ هکتار خبر داد و گفت: در مجموع ۳۰۰ هزار اصله نهال و ۲۰۰ کیلوگرم بذر در طرح‌های جنگل‌کاری، غنی‌سازی و توسعه پوشش گیاهی شهرستان مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،اسماعیل سعیدی‌فر اظهار کرد: احیا و توسعه پوشش گیاهی و جنگلی از جمله برنامه‌های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر است که با هدف تقویت عرصه‌های طبیعی و افزایش پوشش گیاهی دنبال می‌شود.

وی گفت:در سال جاری عملیات غنی‌سازی جنگل در سطح ۱۰۰ هکتار انجام شده و در این طرح از گونه‌های بومی و سازگار با شرایط منطقه استفاده شده است.

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر ادامه داد: استفاده از گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعی منطقه در طرح‌های احیایی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در افزایش ماندگاری پوشش گیاهی و موفقیت طرح‌های جنگل‌کاری مؤثر باشد.

سعیدی‌فر با اشاره به اجرای طرح توسعه جنگل نیز گفت: در راستای توسعه پوشش گیاهی و احیای عرصه‌های طبیعی، عملیات توسعه جنگل با استفاده از بذر و نهال در سطح ۵۰ هکتار و به صورت مشارکت مردم انجام شده است.

وی در عین حال مشارکت مردم در اجرای طرح‌های توسعه و احیای جنگل را یکی از ظرفیت‌های مهم منابع طبیعی دانست و افزود: حضور مردم در اجرای طرح‌های منابع طبیعی علاوه بر افزایش سطح پوشش گیاهی، زمینه تقویت ارتباط جوامع محلی با عرصه‌های طبیعی را فراهم می‌کند.

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر بیان کرد: در مجموع طی سال جاری تعداد ۳۰۰ هزار اصله نهال و ۲۰۰ کیلوگرم بذر در طرح‌های جنگل‌کاری، غنی‌سازی و توسعه پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است.

سعیدی‌فر اظهار کرد: تولید نهال مورد نیاز نیز تا حد زیادی از ظرفیت نهالستان گرمسیری پارک طبیعت ولیعصر(عج) پلدختر انجام می‌شود که یکی از ظرفیت‌های مهم شهرستان در حوزه تولید نهال به شمار می‌رود.

وی در ادامه گفت: در سال جاری ۳۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان اداره منابع طبیعی تولید شده است و ظرفیت تولید سالانه نهالستان دولتی نیز حدود ۳۰۰ هزار اصله نهال است.

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر افزود: شرایط اقلیمی منطقه امکان تولید گونه‌های متناسب با مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری را فراهم کرده و از این ظرفیت برای اجرای طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی استفاده می‌شود.

سعیدی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: در کنار نهالستان دولتی، بخش خصوصی نیز در زمینه تولید نهال فعال است و سه نهالستان بخش خصوصی با ظرفیت تولید حدود ۱۵۰ هزار اصله نهال در شهرستان فعالیت دارند.