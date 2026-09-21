

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، تصمیمات اخیر سی‌وپنجمین نشست شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی دو مرز شوشمی در پاوه و شیخ‌صله در ثلاث‌باباجانی قرار داده است؛ دو گذرگاهی که سال‌هاست توسعه زیرساخت‌ها، تعیین تکلیف وضعیت مرزی و تقویت تجارت با اقلیم کردستان عراق، از مطالبات مهم مردم و فعالان اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

در این نشست با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار کرمانشاه مقرر شد که برای بهسازی و ارتقای محورهای دسترسی به شوشمی و شیخ‌صله اعتبارات لازم اختصاص یابد و کارگروهی با مسئولیت معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و همراهی مدیریت ارشد استان از این دو مرز بازدید و نیازهای زیرساختی، وضعیت فعالیت و نحوه ادامه کار آنها را بررسی و تعیین تکلیف کند. این تصمیم حاصل یک روند پیگیری مستمر در سطوح مختلف است؛ رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، در کنار منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیریتی استان، موضوع شوشمی و شیخ‌صله را به صورت همزمان در سطح استانی و ملی و همچنین در تعامل و رایزنی با طرف‌های عراقی و اقلیم کردستان دنبال کرده‌اند؛ هم‌افزایی‌ای که اکنون بخشی از مطالبات چندساله منطقه را به مرحله تصمیم و اقدام رسانده است.

اهمیت این دو مرز، تنها به موقعیت جغرافیایی آنها محدود نیست. شوشمی در مجاورت حلبچه و شیخ‌صله در ارتباط با مناطق اقلیم کردستان عراق، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت، صادرات و در صورت فراهم شدن الزامات و توافقات لازم، گسترش مبادلات دوطرفه دارند. آمار تجارت سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این ظرفیت هم‌اکنون بالفعل است.

در دو ماه نخست امسال، ۱۷ میلیون دلار کالا به وزن ۶۱ هزار تن از مرز شیخ‌صله و ۷ میلیون دلار کالا به وزن ۶۶ هزار تن از مرز شوشمی صادر شده است؛ به این ترتیب، توسعه زیرساخت‌های این دو مرز می‌تواند مستقیماً بر ظرفیت تجارت موجود و فعالیت فعالان اقتصادی منطقه اثر بگذارد. شوشمی برای اقتصاد پاوه و اورامانات، مسیر مهم ارتباط با حلبچه و اقلیم کردستان است و شیخ‌صله نیز یکی از ظرفیت‌های تجاری شهرستان ثلاث‌باباجانی به شمار می‌رود. از این رو، بهسازی راه‌های دسترسی، ساماندهی محوطه‌های مرزی و گمرکی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار می‌تواند هزینه و زمان مبادلات را کاهش داده و زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت این دو گذرگاه را فراهم کند. البته توسعه پایدار شوشمی و شیخ‌صله تنها با اقدامات داخل کشور محقق نمی‌شود و نیازمند هماهنگی و آماده‌سازی زیرساخت‌های متناظر در طرف عراقی نیز هست.

به همین دلیل، پیگیری‌های فرامرزی با اقلیم کردستان و رایزنی برای تعیین تکلیف وضعیت این گذرگاه‌ها در آن سوی مرز، در کنار اقدامات اجرایی داخل استان، اهمیت ویژه‌ای دارد. آنچه در نشست اخیر شورای ساماندهی اتفاق افتاد را می‌توان گامی مهم برای عبور شوشمی و شیخ‌صله از وضعیت فعلی و حرکت به سمت ساختارهای پایدارتر دانست؛ چرا که اکنون برای بازدید میدانی، تعیین نیازهای زیرساختی و تأمین اعتبارات، مسیر مشخصی در سطح ملی ترسیم شده است.



ادامه این مسیر نیازمند همدلی و هم‌افزایی مجموعه مدیریتی استان، پیگیری نماینده مردم اورامانات، فرمانداران و مدیران شهرستان‌های پاوه و ثلاث‌باباجانی، دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و همچنین همراهی و مطالبه‌گری علمای منطقه و ائمه جمعه این دو شهرستان است؛ ظرفیتی که می‌تواند روند اجرای تصمیمات اخیر را سرعت ببخشد.

اکنون هم‌افزایی میان پیگیری‌های استانی و ملی و رایزنی‌های فرامرزی با اقلیم کردستان، در کنار تصمیمات اخیر شورای ساماندهی، آینده روشنی را پیش روی شوشمی و شیخ‌صله قرار داده است؛ دو مرزی که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع دو سوی مرز، می‌توانند سهم بیشتری در رونق تجارت، تقویت اقتصاد مرزنشینان و توسعه اقتصادی اورامانات و غرب کشور ایفا کنند.