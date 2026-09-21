پخش زنده
امروز: -
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همزمان با آغاز سال تحصیلی یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز کلاساولی، از تدوین راهبردی جامع برای مدیریت ناترازی انرژی و پدیده آلودگی هوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود امانی در مراسم جشن شکوفهها با اشاره به آمادهسازی زیرساختهای آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید اظهار داشت: در پی آسیبدیدگی حدود هزار و ۳۰۰ مدرسه در جریان جنگ، تمام این واحدهای آموزشی بازسازی، بهسازی و ایمنسازی شدهاند تا بستری امن و بانشاط برای تحصیل فرزندان فراهم شود.
وی با تشریح رویکردهای نوین آموزشی در دوره ابتدایی افزود: امسال بهرهگیری از شیوههای مدرن یاددهی و یادگیری، رویکرد آموزش توأم با بازی، تقویت کارهای گروهی، بازآرایی و تغییر چینش کلاسها و استفاده حداکثری از رسانههای آموزشی در دستور کار قرار دارد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: تمام معلمان مقطع ابتدایی در قالب طرح «توانا» دورههای آموزش شیوههای نوین تدریس را گذراندهاند تا فرآیند آموزش با بالاترین بهرهوری دنبال شود.
امانی در ادامه با اشاره به هوشمندسازی محتواهای آموزشی بیان کرد: با درج رمزینههای سریعپاسخ (QR-Code) در کتب درسی، امکان دسترسی دانشآموزان و اولیا به فایلهای چندرسانهای صوتی و تصویری، تمرینهای تعاملی و مکمل آموزشی از طریق تلفن همراه مهیا شده است.
وی همچنین از توسعه فنی شبکه آموزشی دانشآموزان (شاد) خبر داد و گفت: با دستور رئیسجمهور، ۱۰۰ سرور جدید به ظرفیت سامانه شاد افزوده شده و ۲۰۰ سرور دیگر نیز بهزودی وارد مدار میشود تا خدمات برخط آموزشی با سرعت و پهنای باند بالاتری ارائه شود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هدف غایی پایه اول دبستان را شکلگیری علاقه به درس و نشاط تحصیلی در کودکان دانست و تأکید کرد: علاوه بر مهارتهای پایه سوادآموزی، ارتقای مهارتهای زندگی و تعاملات اجتماعی از دیگر برنامههای مهم این دوره است و تحقق آن نیازمند همراهی، تعامل پیوسته و همافزایی خانوادهها با معلمان و کادر مدرسه است.
امانی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای والامقام خاطرنشان کرد: امام راحل همواره بر جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت به عنوان مسئله اول کشور تأکید داشتند و توجه امروز دولت وفاق ملی به آموزش و پرورش نیز استمرار همین نگاه ویژه است.