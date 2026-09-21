

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز ۱۴ هزار و ۷۷۹ کلاس اولی، علم آموزی خود را در هزار و ۹۵۵ مدرسه خراسان جنوبی آغاز کردند.



جشن شکوفه‌ها به صورت نمادین در دبستان دخترانه شاهد سمیه بیرجند در حال برگزاریست.



همچنین امروز جشن جوانه‌ها با حضور ۱۵ هزار و ۸۴۰ کلاس هفتمی در مدارس خراسان جنوبی آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند برگزاری جشن‌های دانش‌آموزی را فرصتی برای ایجاد نشاط، امید و انگیزه در نسل نوجوان عنوان کرد و از دانش‌آموزان خواست با تکیه بر توانمندی‌های علمی و ارزشی خود، مسیر پیشرفت و موفقیت را طی کنند.

نخعی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان است.

امسال همچنین هزار و ۴۳۱ دانش آموز در ۳۰ مرکز آموزشی با نیاز‌های ویژه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند که ۹۴ دانش آموز ورودی امسال بوده‌اند.