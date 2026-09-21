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بیش از ۱۴ هزار کلاس اولی در خراسان جنوبی امروز راهی کلاسهای درس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز ۱۴ هزار و ۷۷۹ کلاس اولی، علم آموزی خود را در هزار و ۹۵۵ مدرسه خراسان جنوبی آغاز کردند.
جشن شکوفهها به صورت نمادین در دبستان دخترانه شاهد سمیه بیرجند در حال برگزاریست.
همچنین امروز جشن جوانهها با حضور ۱۵ هزار و ۸۴۰ کلاس هفتمی در مدارس خراسان جنوبی آغاز شد.
امسال همچنین هزار و ۴۳۱ دانش آموز در ۳۰ مرکز آموزشی با نیازهای ویژه سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند که ۹۴ دانش آموز ورودی امسال بودهاند.