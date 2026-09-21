بسکتبال بازی‌های آسیایی؛ قضاوت کارگری در دیدار مالزی و چین‌تایپه

مهسا کارگری، داور بین‌المللی بسکتبال ایران در ادامه قضاوت‌های خود در بازی‌های آسیایی ناگویا، دیدار مالزی و چین‌تایپه را قضاوت می کند.