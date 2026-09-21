بسکتبال بازیهای آسیایی؛ قضاوت کارگری در دیدار مالزی و چینتایپه
مهسا کارگری، داور بینالمللی بسکتبال ایران در ادامه قضاوتهای خود در بازیهای آسیایی ناگویا، دیدار مالزی و چینتایپه را قضاوت می کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار تیمهای مالزی و چینتایپه از گروه C رقابتهای بسکتبال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود.
مهسا کارگری به عنوان یکی از داوران این دیدار، در کنار داورانی از اندونزی و ژاپن قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت.
کارگری پیش از این نیز در چند دیدار از رقابتهای بسکتبال بازیهای آسیایی قضاوت کرده است.