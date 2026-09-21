پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمز با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، مواج پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به پیش بینی تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستانهای بشاگرد و حاجی آباد با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نیست، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود. توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر انجام شود و از دریاروی با شناورهای سبک و صیادی و تفریحی خودداری شود.
او افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی با شدت کمتر فردا سه شنبه نیز در استان مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و روزهای پایانی هفته، افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.