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در محفل ادبی شاعران تکابف ابیاتی در وصف دفاع مقدس ملت ایران و شهدای دانش آموز میناب قرائت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محفل ادبی شاعران تکاب در وصف دفاع مقدس ملت ایران و شهدای دانش آموز میناب در این شهرستان برگزار شد.
حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب در جمع تعدادی از شعرای این شهرستان گفت: شاعران در تبیین کرامتهای انسانی، ارزشهای اخلاقی و فضایل معنوی نقش مهم و اثرگذاری دارند.
امام جمعه تکاب افزود:شعر، زبان ماندگار ارزشهای انسانی و فرهنگ ایثار و شهادت است
وی گفت: یکی از جلوههای ارزشمند هنر شاعران در عصر حاضر این است که در دوران دفاع مقدس و سالهای اخیر، با زبان شعر توانستهاند فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و دفاع از وطن را به زیبایی روایت و به نسلهای مختلف منتقل کنند.
امام جمعه تکاب با اشاره به ظرفیت ارزشمند شاعران شهرستان تکاب گفت: شعر «الفبای شهادت» سروده سرکار خانم بنائیان، از اهالی تکاب، نمونهای ارزشمند از شعر دفاع مقدس و دفاع از وطن است که با زبان هنر، جلوههایی از ایثار و فداکاری شهدا را به تصویر کشیده و در پاسداشت یاد و نام آنان نقشآفرین است.
در این آیین ادبی شعرای شهرستان در وصف دوران دفاع مقدس و شهدای دانش آموز مینابی اشعار خود را قرائت کردند.