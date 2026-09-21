به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محفل ادبی شاعران تکاب در وصف دفاع مقدس ملت ایران و شهدای دانش آموز میناب در این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب در جمع تعدادی از شعرای این شهرستان گفت: شاعران در تبیین کرامت‌های انسانی، ارزش‌های اخلاقی و فضایل معنوی نقش مهم و اثرگذاری دارند.

امام جمعه تکاب افزود:شعر، زبان ماندگار ارزش‌های انسانی و فرهنگ ایثار و شهادت است

وی گفت: یکی از جلوه‌های ارزشمند هنر شاعران در عصر حاضر این است که در دوران دفاع مقدس و سال‌های اخیر، با زبان شعر توانسته‌اند فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و دفاع از وطن را به زیبایی روایت و به نسل‌های مختلف منتقل کنند.

امام جمعه تکاب با اشاره به ظرفیت ارزشمند شاعران شهرستان تکاب گفت: شعر «الفبای شهادت» سروده سرکار خانم بنائیان، از اهالی تکاب، نمونه‌ای ارزشمند از شعر دفاع مقدس و دفاع از وطن است که با زبان هنر، جلوه‌هایی از ایثار و فداکاری شهدا را به تصویر کشیده و در پاسداشت یاد و نام آنان نقش‌آفرین است.

در این آیین ادبی شعرای شهرستان در وصف دوران دفاع مقدس و شهدای دانش آموز مینابی اشعار خود را قرائت کردند.