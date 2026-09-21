پخش زنده
امروز: -
مدیر مهندسی رودخانههای شرکت آب منطقهای یزد با اشاره به پیشبینی وقوع النینو و احتمال بارشهای سیلآسا، ضمن تأکید بر تداوم آزادسازی بستر و حریم رودخانهها، به شهروندان در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کامیارفرد مدیر سواحل و رودخانههای این شرکت ضمن اشاره به پیشبینیهای هواشناسی در مورد وقوع النینو و احتمال بارشهای پاییزی طی ماههای آینده در استان، اظهار کرد: شرکت آب منطقهای یزد برای آمادگی حداکثری جهت مهار سیلابهای ناگهانی ناشی از بارندگیهای احتمالی پیش رو اقدام به لایروبی و پاکسازی مسیر رودخانههای سطح استان به طول ۱۰.۵ کیلومتر از ابتدای سال جاری تاکنون نموده که این اقدامات علاوه بر کمک به هدایت صحیح سیلاب در مسیر رودخانه، موجب افزایش ظرفیت گذردهی سیلاب در رودخانهها خواهد شد.
وی با بیان این که لایروبی بستر رودخانهها همچنان با هماهنگی فرمانداری شهرستانها ادامه دارد، افزود: طی این مدت ۱.۵ هکتار از اراضی بستر رودخانههای استان نیز آزادسازی و بازگشایی شده است.
کامیارفرد گفت: البته در سال گذشته نیز مجموعه عملیاتهایی در این رابطه صورت گرفته که شامل لایروبی ۲۷ کیلومتر از رودخانهها، دو هکتار آزادسازی و ۲۲۰۰ متر دیوارساحلی و ساماندهی رودخانهها میباشد و در یکسال گذشته حدود ۱۳۰ میلیارد ریال جهت لایروبی و آزادسازی رودخانهها هزینه شده است.
وی از هماهنگی با ارگانهای مرتبط جهت اصلاح نقاط تقاطعی فاقد گذردهی ایمن سیلاب و بهسازی آنها خبر داد و ادامه داد: بیش از ۸۰۰ مورد تعیین حد بستر و حریم رودخانه در سال جاری انجام شده و در مجموع برای ۱۳۹ هکتار از اراضی رودخانههای استان، سند مالکیت اخذ شده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: پایش و اقدامات حفاظتی متعدد و مستمری در مورد رودخانههای استان صورت گرفته و تداوم دارد تا در صورت بروز احتمالی سیلاب بتوان نسبت به کنترل و مهار آنها اقدام نمود.
کامیارفرد در پایان نیز به شهروندان هشدار داد که در صورت ساخت و ساز در املاک مجاور رودخانهها بدون استعلام از آب منطقهای و عدم رعایت بستر و حریم رودخانه، امکان بروز مشکلات بعدی برای این املاک از جمله عدم امکان نقل و انتقال و ... وجود دارد لذا حتماً قبل از هر گونه ساخت و سازی در این محدودهها بستر و حریم رودخانه را مکتوب از شرکت آب منطقهای استعلام بگیرند.