تصادف کامیون و موتورسیکلت در جاده اقلید به یاسوج، یک فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه هلال احمر اقلید گفت: بامداد امروز در تماس تلفنی مرکز اورژانس و اعلام گزارشی مبنی بر تصادف کامیون با موتورسیکلت در کیلومتر ۵۰ جاده اقلید-یاسوج فرعی خنجشت به هلال احمر، نجاتگران پایگاه امداد جاده‌ای تیمارجان به محل حادثه اعزام شدند.

محمدمهدی خواجه‌ای افزود: در این حادثه یمک نفر به دلیل شدت جراحت وارده در دم جان باخت .

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.