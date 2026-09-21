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تصادف کامیون و موتورسیکلت در جاده اقلید به یاسوج، یک فوتی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه هلال احمر اقلید گفت: بامداد امروز در تماس تلفنی مرکز اورژانس و اعلام گزارشی مبنی بر تصادف کامیون با موتورسیکلت در کیلومتر ۵۰ جاده اقلید-یاسوج فرعی خنجشت به هلال احمر، نجاتگران پایگاه امداد جادهای تیمارجان به محل حادثه اعزام شدند.
محمدمهدی خواجهای افزود: در این حادثه یمک نفر به دلیل شدت جراحت وارده در دم جان باخت .
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.