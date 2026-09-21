سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۲۴۵ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی این استان در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدرضا دشتی زاده گفت:از این میزان، ۹۳ کیلومتر مربوط به محور‌های شریانی، ۹۷ کیلومتر مربوط به راه‌های فرعی و ۵۵ کیلومتر نیز در راه‌های روستایی استان است.

وی ادامه داد: اجرای این عملیات با هدف ارتقای کیفیت سطح راه‌ها، افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش عمر مفید محور‌های مواصلاتی استان انجام شده است.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به گستردگی شبکه راه‌های سیستان و بلوچستان، نگهداری و بهسازی مستمر راه‌ها از اولویت‌های مهم راهداری استان است و این اداره کل با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرای پروژه‌های روکش و بهسازی آسفالت را در محور‌های مختلف دنبال می‌کند.