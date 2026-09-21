بنیاد علوی درشهرستان طرقبه شاندیز در بحث اشتغال زایی به ویژه بافت تابلو فرش علاوه بر پرداخت تسهیلات، در تهیه مواد اولیه، آموزش و خرید محصولات نیز، افراد را حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تسهیل گر بنیاد علوی در شهرستان طرقبه شاندیز گفت: تا کنون حدود ۳۰۰ فقره وام قرض الحسنه به منظور ایجاد شغل در این شهرستان به متقاضیان پرداخت شده که در مجموع اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال را در بر میگیرد.

محمد کامل افزود: در زمینه فرش بافی که هنر اصیل ایرانیان می‌باشد؛ تا کنون ۵ کارگاه کوچک و یک کارگاه مادر راه اندازی شده تا بتواند تمام مراحل آموزش، تولید و فروش محصولات را پشتیبانی کند.