۱۲ هزار و ۹۰۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان مهریز که مورد تصرف غیرمجاز قرار گرفته بود، با اجرای قانون رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز گفت: این اقدام در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ و در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با دستور دادستان شهرستان انجام شد.

دهقان منگابادی افزود: این قطعه از اراضی ملی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان و با همراهی عوامل انتظامی، خلع ید و اعاده وضع به حال سابق شد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، دادستان و نیروی انتظامی شهرستان تأکید کرد: نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت مستمر و شبانه‌روزی عرصه‌های ملی را پایش می‌کنند و با هرگونه تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز و تخریب اراضی ملی، مطابق قانون برخورد خواهند کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز از شهروندان، همیاران طبیعت و دوستداران محیط‌زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی، قطع درختان یا آتش‌سوزی در مراتع، مراتب را از طریق شماره‌های رایگان و شبانه‌روزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹، کد امداد جنگل و مرتع، اطلاع دهند.