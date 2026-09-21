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۱۲ هزار و ۹۰۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان مهریز که مورد تصرف غیرمجاز قرار گرفته بود، با اجرای قانون رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز گفت: این اقدام در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ و در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و با دستور دادستان شهرستان انجام شد.
دهقان منگابادی افزود: این قطعه از اراضی ملی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان و با همراهی عوامل انتظامی، خلع ید و اعاده وضع به حال سابق شد.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، دادستان و نیروی انتظامی شهرستان تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت مستمر و شبانهروزی عرصههای ملی را پایش میکنند و با هرگونه تصرف، ساختوساز غیرمجاز و تخریب اراضی ملی، مطابق قانون برخورد خواهند کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز از شهروندان، همیاران طبیعت و دوستداران محیطزیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی، قطع درختان یا آتشسوزی در مراتع، مراتب را از طریق شمارههای رایگان و شبانهروزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹، کد امداد جنگل و مرتع، اطلاع دهند.