به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرتضی امینی گفت: شعبه پنجم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده انبار برنجکوبی که در سامانه جامع انبار ثبت نشده بود رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته امینی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار این واحد شالیکوبی گزارش این تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.