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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از خرید مجموع ۳۷۵ هزار و ۷۶۶ تُن گندم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق نادری در شهرستان هشترود گفت: از این میزان ۳۴۰ هزار و ۵۸۰ تُن بهصورت تضمینی ۲۰ هزار و ۶۸۶ تن بهصورت توافقی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ تُن نیز بهعنوان گندم بذری خریداری شده است.
وی ادامه داد: از مجموع گندم خریداری و ثبت شده در قالب خرید تضمینی ۲۶۴ هزار و ۵۱۰ تُن توسط مراکز خرید غله و ۷۳ هزار و ۸۲۰ تن از طریق شبکه تعاون روستایی خریداری شده است که این آمار بیانگر نقش مؤثر شبکه تعاون روستایی در جمعآوری و خرید محصول از کشاورزان است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی همچنین از خرید ۲۰ هزار و ۶۸۶ تن گندم بهصورت توافقی در استان خبر داد و گفت: خرید توافقی نیز در کنار خرید تضمینی، یکی از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی بازار و تسهیل فرآیند عرضه محصول توسط کشاورزان است.
وی با اشاره به وضعیت خرید گندم بذری در استان افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ تُن گندم بذری نیز خریداری شده است که این میزان، در تأمین بذر مورد نیاز برای کشت سال زراعی آینده و استمرار تولید گندم با کیفیت نقش مهمی خواهد داشت.
نادری با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان میدهد اظهار کرد: افزایش خرید محصول، نتیجه تلاش کشاورزان، شرایط مناسب تولید، اقدامات فنی و کارشناسی و همچنین فعالیت مجموعههای مرتبط با خرید و ذخیرهسازی گندم در استان است.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم در جریان سفر به شهرستان هشترود، از مرکز خرید و نگهداری گندم اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خرید، تحویل، نگهداری و ذخیرهسازی محصول گندم قرار گرفت.
علی برابری با تأکید بر اهمیت گندم بهعنوان یکی از محصولات راهبردی کشور اظهار کرد: تسهیل فرآیند خرید و تحویل محصول و فراهمکردن شرایط مناسب برای نگهداری و ذخیرهسازی گندم، از مهمترین حلقههای پشتیبان تولید و امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه تعاون روستایی در مناطق تولیدکننده، افزود: تعاونیهای روستایی با حضور در کنار کشاورزان میتوانند نقش مؤثری در جمعآوری محصولات، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مراکز خرید، کاهش هزینههای مبادله و ساماندهی فرآیند عرضه محصولات کشاورزی ایفا کنند.