به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

روح مطهر فقیه عالی‌مقام و مرجع عظام، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (قدّس‌الله نفسه و اعلى‌الله مقامه) به ملکوت اعلی پیوست. ارتحال این فقیه و مرجع روشن‌ضمیر، فقدان و ثلمه‌ای بزرگ است.

عمر مبارک ایشان مشحون از حسنات، با نامه‌ى عملى سرشار از خیرات و مبرّات بود. مجاهدت این بقیة‌السلف اعاظم در تعلیم و تعلم فقه آل محمّد (علیهم السّلام) زبانزد و چشمگیر بود.

ایشان از نگهبانانِ امانت‌دارِ میراث اصیل و عَریق تشیع و از استوانه‌های حوزه‌های علمیه و از برجستگان علمی و عملی مکتب نورانی فقه جعفری بودند.

مقام علمی و پرورش شاگردان و تلامیذ برجسته و متعیّن، در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود.

اینجانب مصیبت این فقدان تأسف‌بار را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) و به علماى عظام، مراجع تقلید، فضلاء، حوزه‌هاى علمیه و به عموم شیعیان و علاقه‌مندان و مقلدان ایشان و بخصوص به بیت شریف و منیع آن مرحوم تسلیت می‌گویم و رحمت، لطف، تفضل و غفران الهى را براى آن عالم عروج کرده مسئلت می‌نمایم.