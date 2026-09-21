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حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی ارتحال حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
روح مطهر فقیه عالیمقام و مرجع عظام، حضرت آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی (قدّسالله نفسه و اعلىالله مقامه) به ملکوت اعلی پیوست. ارتحال این فقیه و مرجع روشنضمیر، فقدان و ثلمهای بزرگ است.
عمر مبارک ایشان مشحون از حسنات، با نامهى عملى سرشار از خیرات و مبرّات بود. مجاهدت این بقیةالسلف اعاظم در تعلیم و تعلم فقه آل محمّد (علیهم السّلام) زبانزد و چشمگیر بود.
ایشان از نگهبانانِ امانتدارِ میراث اصیل و عَریق تشیع و از استوانههای حوزههای علمیه و از برجستگان علمی و عملی مکتب نورانی فقه جعفری بودند.
مقام علمی و پرورش شاگردان و تلامیذ برجسته و متعیّن، در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود.
اینجانب مصیبت این فقدان تأسفبار را به پیشگاه حضرت بقیّةالله الاعظم (ارواحنا فداه) و به علماى عظام، مراجع تقلید، فضلاء، حوزههاى علمیه و به عموم شیعیان و علاقهمندان و مقلدان ایشان و بخصوص به بیت شریف و منیع آن مرحوم تسلیت میگویم و رحمت، لطف، تفضل و غفران الهى را براى آن عالم عروج کرده مسئلت مینمایم.