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استاندار خراسان شمالی گفت: این طرح بزرگ به گونهای دنبال میشود که آثار مثبت آن در اقتصاد استان و نیز شهرستانهای اسفراین و بام و صفی آباد باقی بماند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری با اشاره به فراهم شدن زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح آلبلاغ اسفراین گفت: این طرح بزرگ به گونهای دنبال میشود که آثار مثبت آن در اقتصاد استان و نیز شهرستانهای اسفراین و بام و صفی آباد باقی بماند و در کنار اجرای پروژه که توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان عملیاتی میشود، نیروهای بومی و کسب وکارهای مرتبط نیز تقویت شوند.
وی افزود: این طرح پس از طی فرآیندهای لازم و با پیگیری مجموعههای ملی و استانی در مجموعه وزارت صمت و نیز نمایده محترم اسفراین، بام و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی در مسیر اجرا قرار گرفته و آغاز عملیات اجرایی آن را میتوان نشانهای از حرکت جدی برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی خراسان شمالی دانست.
نوری اظهارداشت: یکی از اولویتهای مدیریت استان، رفع موانع پیشروی طرحهای بزرگ و ایجاد شرایط مناسب برای حضور و فعالیت سرمایهگذاران است؛ چرا که اجرای هر طرح بزرگ میتواند علاوه بر آثار مستقیم، مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی و فرصتهای شغلی را در پیرامون خود ایجاد کند.
وی تأکید کرد: سیاست مدیریت استان این نیست که توسعه را صرفاً به ایجاد طرحهای جدید محدود کند، بلکه بخش مهمی از برنامه ما، فعال کردن ظرفیتهایی است که به دلایل مختلف طی سالهای گذشته از چرخه فعالیت اقتصادی فاصله گرفته و متوقف شدهاند.
نوری با اشاره به اهمیت استمرار حمایتها تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی پایان کار نیست و باید اجرای طرح تا رسیدن به اهداف پیشبینیشده با جدیت دنبال شود.
استاندار خراسان شمالی گفت: توسعه متوازن زمانی محقق میشود که ظرفیت شهرستانهای مختلف استان فعال شوند و سرمایهگذاری و اشتغال متناسب با مزیتهای هر منطقه شکل بگیرد.