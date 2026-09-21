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رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمهسنگین در ۲ محور مواصلاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلینیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در برخی از جاده های استانهای مازندران، گیلان و گلستان بارش پراکنده باران گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمهسنگین است،تصریح کرد: محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: محور غیرشریانی طالقان-هشتگرد، محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند-آردهه، همچنان مسدود است.