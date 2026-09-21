به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از پلمب یک واحد بسته‌بندی و توزیع آب آشامیدنی در شهرک صنعتی این شهرستان به دلیل تخلفات بهداشتی و بی‌توجهی به دستور توقف تولید و توزیع خبر داد.

محسن دهقان اظهار کرد: این واحد تولیدی با وجود دستور توقف فعالیت تا زمان رفع نواقص، به تولید و توزیع آب آشامیدنی ادامه داده و محصولات غیرسالم را وارد بازار کرده است که در پی این تخلف، با دستور دادستانی و با مشارکت عوامل انتظامی پلمب شد.

وی افزود: این اقدام در جریان بازدید از کارگاه تولیدی آب آشامیدنی مستقر در شهرک صنعتی کهنوج و با حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان و کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شد.

دادستان کهنوج تأکید کرد: رعایت الزامات بهداشتی در واحد‌های تولید و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و واحد‌های متخلف موظف به رفع نواقص و رعایت کامل دستور‌های بهداشتی هستند.