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به دلیل تخلفات بهداشتی یک واحد بستهبندی آب آشامیدنی در شهرک صنعتی کهنوج پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از پلمب یک واحد بستهبندی و توزیع آب آشامیدنی در شهرک صنعتی این شهرستان به دلیل تخلفات بهداشتی و بیتوجهی به دستور توقف تولید و توزیع خبر داد.
محسن دهقان اظهار کرد: این واحد تولیدی با وجود دستور توقف فعالیت تا زمان رفع نواقص، به تولید و توزیع آب آشامیدنی ادامه داده و محصولات غیرسالم را وارد بازار کرده است که در پی این تخلف، با دستور دادستانی و با مشارکت عوامل انتظامی پلمب شد.
وی افزود: این اقدام در جریان بازدید از کارگاه تولیدی آب آشامیدنی مستقر در شهرک صنعتی کهنوج و با حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان و کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شد.
دادستان کهنوج تأکید کرد: رعایت الزامات بهداشتی در واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی از اهمیت ویژهای برخوردار است و واحدهای متخلف موظف به رفع نواقص و رعایت کامل دستورهای بهداشتی هستند.