المپیاد جهانی شطرنج؛ پیروزی ایران مقابل لیتوانی و ایرلند در دور پنجم
تیمهای ملی شطرنج مردان و زنان کشورمان در دور پنجم چهلوششمین المپیاد جهانی - سمرقند، مقابل تیمهای لیتوانی و ایرلند به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی شطرنج مردان ایران در دور پنجم با نتیجه ۳ به یک از سد لیتوانی گذشت و با کسب این پیروزی تا رده ششم جدول ردهبندی صعود کرد.
محمدامین طباطبایی و آرش داغلی در دیدارهای خود مقابل حریفان لیتوانی به تساوی رسیدند و بردیا دانشور و مهدی غلامی موفق شدند حریفان خود را شکست دهند تا ملیپوشان ایران در مجموع به برتری ۳ بر یک دست یابند.
تیم ملی زنان ایران نیز در دور پنجم مقابل ایرلند قرار گرفت و با نتیجه ۳.۵ بر ۰.۵ به پیروزی رسید.
در این دیدار، مبینا علینسب، ملیکا محمدی و آنوشا مهدیان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و میترا اصغرزاده به تساوی دست یافت تا تیم زنان ایران نیز یک پیروزی قاطع دیگر را در این رقابتها به ثبت برساند.
چهلوششمین المپیاد جهانی شطرنج ۲۵ شهریور تا ۵ مهر به میزبانی سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است و تیمهای ملی زنان و مردان ایران در این رویداد حضور دارند.