۱۶۷۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش تسهیلات اشتغال استان به هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، انتظام سهمگین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در سومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تمرکز دستگاههای اجرایی بر تحقق اهداف اشتغال، گفت: اجرای برنامه اشتغال استان نیازمند هماهنگی، پیگیری مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، شهرستانها و مجموعههای مرتبط است.
سهمگین افزود: روند تحقق تعهدات اشتغال باید با جدیت دنبال شود و دستگاههای متولی لازم است با برنامهریزی و پیگیری مستمر، زمینه تحقق اهداف تعیینشده را فراهم کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به عملکرد استان در سال ۱۴۰۴ گفت: تعهد اشتغال کهگیلویه و بویراحمد در این سال ایجاد ۶ هزار و ۸۵۰ فرصت شغلی بود که با ایجاد ۷ هزار و ۴۲۱ شغل، میزان تحقق تعهد استان به ۱۰۸ درصد رسید.
وی بیان کرد: عملکرد اشتغال استان در سال گذشته نشان میدهد حدود هشت درصد بیش از تعهد تعیینشده محقق شده است.
افزایش ۳۸۸ میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال
سهمگین با اشاره به ظرفیتهای تسهیلاتی حوزه اشتغال در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۵ مبلغ یکهزار و ۶۷۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای استان در نظر گرفته شده است که با پیگیریهای انجامشده، سهم شهرستانها نیز تعیین شده است.
وی ادامه داد: سهم پیشنهادی تسهیلات اشتغال استان در سال ۱۴۰۴ حدود یکهزار و ۲۸۹ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۵ به یکهزار و ۶۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین از افزایش سهم تسهیلات اشتغال از محل جزء یک ماده ۹۵ خبر داد و گفت: این سهم در سال گذشته ۸۴ میلیارد تومان بود که با پیگیریهای انجامشده، در سال جاری ۴۰ درصد افزایش یافته است.
صادرات غیرنفتی نیازمند فعالسازی ظرفیتهای استان
وی در ادامه بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و گفت: شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی استان، رفع موانع پیش روی واحدهای صادراتمحور و تقویت هماهنگی میان دستگاههای متولی باید با جدیت دنبال شود.
سهمگین افزود: استان از ظرفیتهای متنوعی در بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار است و با برنامهریزی، ایجاد زیرساختهای لازم و هماهنگی بین دستگاهی میتوان زمینه حضور مؤثرتر محصولات تولیدی استان در بازارهای هدف را فراهم کرد.
در ادامه این نشست، گزارشهای مربوط به عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال و اقدامات انجامشده در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شد و حاضران نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای رفع موانع و تسریع در اجرای برنامههای پیشبینیشده مطرح کردند.