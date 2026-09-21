

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی گفت: تداوم دورکاری پنجشنبه‌ها علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی انرژی، می‌تواند در تحکیم بنیان خانواده نیز مؤثر باشد و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب دورکاری، خدمات خود را ادامه خواهند داد.

استاندار کرمانشاه افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی و انتظامی تابع شرایط و ضوابط خاص خود هستند و نحوه اجرای این طرح برای آنها متفاوت خواهد بود

وی با اشاره به پیشنهاد اجرای روز بدون خودرو در دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: این پیشنهاد، اقدام مناسبی در راستای مدیریت مصرف انرژی است و باید دستگاه‌های اجرایی بر اساس دسته‌بندی مشخص، یک روز بدون خودرو را در سطح استان اجرا کنند.