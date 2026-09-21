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طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس در این شهرستان بستک از پانزدهم شهریورماه آغاز شده است و تا پانزده مهرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره صمت شهرستان بستک گفت: بازرسان اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان بستک به صورت دو شیفت صبح و عصر از واحدهای مرتبط در حال بازرسی میباشند.
مهدی خوشدل افزود: شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان گزارش کنند تا در اولین فرصت شکایات آنان بررسی شود.
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