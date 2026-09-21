به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهرجو فرخی، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۸۶ فقره تخلف اضافه‌ بار در ناوگان حمل‌ونقل باری استان شناسایی و ثبت شده است.

وی افزود: این تخلفات در راستای نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل باری و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای شناسایی شده و با متخلفان مطابق مقررات برخورد قانونی صورت گرفته است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت کنترل میزان بارگیری خودرو‌های باری، گفت: رعایت ظرفیت مجاز ناوگان یکی از الزامات مهم برای ارتقای ایمنی تردد، کاهش استهلاک راه‌ها و جلوگیری از وارد شدن خسارت به ابنیه فنی و زیرساخت‌های جاده‌ای است.

فرخی تصریح کرد: تخلفات اضافه‌ بار پس از شناسایی، از طریق اعمال جریمه و در موارد لازم با معرفی متخلفان به کمیسیون‌های ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل باری و کنترل میزان بارگیری خودرو‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و با مواردی که مغایر با ظرفیت مجاز و مقررات حمل‌ونقل باشد، برخورد قانونی خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: رعایت ظرفیت مجاز بار علاوه بر کمک به حفظ راه‌ها و ابنیه فنی، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث ناشی از بارگیری غیرمجاز دارد.