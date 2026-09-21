استاندار اردبیل گفت: با پیگیری و هماهنگی‌های انجام‌ شده، تردد خودروهای منطقه آزاد اردبیل - بیله‌سوار در کل محدوده استان اردبیل وارد مرحله اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل اظهار کرد: براساس هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام شده کلیه مجوز‌های ثبت شرکت، پلاک‌گذاری و ترخیص خودرو‌ها در اولویت خودرو‌های شخصی و خدمات عمومی آماده اجرا شد.

وی با بیان اینکه این مطالبه و دغدغه مردم استان جامعه عمل پوشید، افزود: عوامل منطقه آزاد باید شرکت‌های واجد شرایط را براساس ضوابط و مقررات و اهمیت‌سنجی فنی سازماندهی کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه مردم استان باید از ظرفیت‌های ایجاد شده نهایت استفاده را داشته باشند، تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات کالا‌های اساسی از دیگر اولویت‌های تعیین شده استان برای منطقه آزاد اردبیل و بیله‌سوار است.