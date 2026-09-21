به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان از حمایت مرکز رشد این دانشگاه از ایده‌ها و کسب‌وکار‌های کارآفرینان شهرستان خبر داد وگفت: حمایتی که از شکل‌گیری ایده آغاز و تا تولید و تجاری‌سازی محصولات ادامه پیدا می‌کند.

سیدمسعود داودی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان گفت: مرکز رشد این دانشگاه با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی ایده‌ها و کارآفرینان راه‌اندازی شده و با ارائه آموزش، مشاوره و فراهم کردن زمینه توسعه کسب‌وکار، مسیر تبدیل ایده به محصول را هموار می‌کند.

در همین چارچوب، نمایشگاهی از آثار و دست‌ساخته‌های بانوان کارآفرین لنجانی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان برپا شد؛ محصولاتی که بخشی از آنها با حمایت و آموزش‌های ارائه‌شده، از مرحله ایده عبور کرده و به مرحله تولید، عرضه و تجاری‌سازی رسیده‌اند.