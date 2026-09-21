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مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی از ایده کارآفرینان تا مرحله تجاری سازی حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان از حمایت مرکز رشد این دانشگاه از ایدهها و کسبوکارهای کارآفرینان شهرستان خبر داد وگفت: حمایتی که از شکلگیری ایده آغاز و تا تولید و تجاریسازی محصولات ادامه پیدا میکند.
سیدمسعود داودی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان گفت: مرکز رشد این دانشگاه با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی ایدهها و کارآفرینان راهاندازی شده و با ارائه آموزش، مشاوره و فراهم کردن زمینه توسعه کسبوکار، مسیر تبدیل ایده به محصول را هموار میکند.
در همین چارچوب، نمایشگاهی از آثار و دستساختههای بانوان کارآفرین لنجانی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان برپا شد؛ محصولاتی که بخشی از آنها با حمایت و آموزشهای ارائهشده، از مرحله ایده عبور کرده و به مرحله تولید، عرضه و تجاریسازی رسیدهاند.