به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: با توجه به اهمیت تأمین روغن خوراکی و جایگاه ویژه کلزا در تناوب زراعی، کشت این محصول در مزرعه‌ای به وسعت ۲۰ هکتار در دامداری دشت با موفقیت آغاز شد

علی مبارکی، با بیان اینکه برنامه ابلاغی شهرستان برای کشت این دانه روغنی ۱۰۰ هکتار تعیین شده است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت بازه زمانی کشت، تمامی امکانات و نهاده‌های لازم برای بهره‌برداران فراهم شده است و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی برای ارائه توصیه‌های فنی و نظارت بر مراحل کاشت در کنار کشاورزان حضور فعال دارند.