ضربالاجل ۴ روزه برای جذب باقیمانده اعتبارات سفر رئیسجمهور
استاندار کهگیلویه و بویراحمد دستگاههای اجرایی را مکلف کرد نسبت به جذب و هزینهکرد باقیمانده اعتبارات سفر رئیسجمهور در طرح های اثرگذار اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی استاندار در نشست شورای برنامهریزی با اشاره به هشدارهای النینو، بر آمادگی دستگاههای اجرایی، شهرداریها و ستاد مدیریت بحران برای مقابله با این پدیده تأکید کرد و گفت تصمیمات این حوزه باید اجرایی شود. رحمانی افزود: تکالیف دستگاههای مختلف در نشستهای مرتبط با النینو مشخص شده است و همه مجموعهها باید برای مقابله با پیامدهای احتمالی این پدیده آمادگی لازم را داشته باشند و وظایف خود را بهموقع انجام دهند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لازمالاجرا بودن تصمیمات ستاد مدیریت بحران گفت: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند اجرای مصوبات این ستاد را در اولویت قرار دهند و اقدامات لازم را بر اساس تصمیمات ابلاغی انجام دهند. رحمانی اضافه کرد: در جلسات گذشته شورای برنامهریزی، اعتبارات مانده دستگاههای مختلف هزار و ۵۷ میلیارد تومان بود که با اقدامات انجامشده این میزان به ۴۸۷ میلیارد تومان کاهش یافته است. وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از برگشت اعتبارات گفت: دستگاهها مکلف هستند ظرف چهار روز آینده اعتبارات باقیمانده را در بخشهای مشخص و اثرگذار جذب و هزینه کنند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: صرف هزینه اعتبارات ملاک نیست و این منابع باید طبق قانون و در بخشهای مؤثر و دارای اولویت هزینه شود تا بهرهوری لازم از اعتبارات حاصل شود. رحمانی افزود: دستگاههای اجرایی موظف هستند اطلاعات پروژههای خود را تا فردا در سامانه نظارتی سازمان برنامه و بودجه ثبت کنند تا در این زمینه مشکلی متوجه استان نباشد. وی با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور گفت: هزار و ۸۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نقدی تخصیص یافته و مرحله دوم تخصیص نیز در آبانماه انجام میشود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: فرمانداران و مدیران باید روند ثبت، ضبط و پیگیری طرح های مرتبط با مصوبات سفر رئیسجمهور را با دقت دنبال کنند تا اعتبارات بهموقع جذب شود. رحمانی گفت: برای بیمارستان ۳۲ تختخوابی دنا ۲۲ میلیارد تومان، برای تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی ۱۲ میلیارد تومان و برای تختهای مازاد بیمارستان سوختگی ۹ میلیارد تومان اختصاص یافته است. وی افزود: برای تجهیز و تکمیل فضاهای ورزشی ۱۲ میلیارد تومان، تالار فرهنگی و هنری یاسوج ۳۲ میلیارد تومان و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برای سد مخزنی تنگسرخ ۱۳۰ میلیارد تومان، آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی ۱۱۸ میلیارد تومان و آبرسانی به چهار شهر ۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. رحمانی افزود: برای آبرسانی به دشتهای جنوبی استان ۹۰ میلیارد تومان، آبرسانی به دیشموک و قلعهرئیسی ۴۰ میلیارد تومان و آبرسانی به لیکک ۴۰ میلیارد تومان تخصیص انجام شده است. وی ادامه داد: برای سامانه انتقال آب از سد تنگسرخ ۶۲ میلیارد تومان، محور بابامیدان ـ گچساران ـ بهبهان ۱۲۹ میلیارد تومان و محور شهرضا ـ بابامیدان ۹۶.۹ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای محور گناوه به دوگنبدان ۱۰۰ میلیارد تومان و تقاطع چهاربیشه، امامزاده جعفر و محور باباکلان به چرام ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. رحمانی افزود: برای محور یاسوج ـ بابامیدان ـ سمیرم ۲۰۰ میلیارد تومان، محور یاسوج به سیسخت ۴۵.۲۲ میلیارد تومان و محور باغچهسادات ـ سرفاریاب ۳۲.۳ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت. وی اظهار کرد: برای محور اقلید به یاسوج ۹۶.۹ میلیارد تومان و باند دوم خیرآباد به دهدشت ۱۲۹.۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده و در حال تخصیص به طرحها است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تخصیص نزدیک به ۲ همت اعتبار نقدی در مرحله نخست مصوبات سفر رئیسجمهور، بر جذب سریع و حداکثری اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی تأکید کرد.