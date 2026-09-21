به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ویژه اقتصادی کاشان در دیدار با نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با اشاره به پیشرفت فیزیکی و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته گفت: تلاش می‌شود تا پایان سال جاری با دریافت کد گمرکی، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.

محمد گل‌محمدی افزود: مساحت این منطقه درمجموع حدود یک هزار و ۴۰۰ هکتار است که در مرحله نخست، ۲۵۰ هکتار آن در حال تکمیل زیرساخت‌هاست و در مراحل دوم و سوم نیز طراحی پهنه‌بندی و هماهنگی برای حضور سرمایه‌گذاران کلان در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه تا کنون حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مرحله نخست هزینه شده است، افزود:تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا با حمایت مسئولان استان اصفهان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاشان مستقر شود، کد گمرکی صادر شود و با دریافت پروانه بهره‌برداری مرحله یک، از پایان امسال فرآیند جذب سرمایه‌گذاران را آغاز کنیم.

نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کاشان هم در دیدار مدیر منطقه ویژه اقتصادی کاشان گفت: منطقه ویژه اقتصادی کاشان مظهر ما می‌توانیم است و آینده‌نگری در حوزه مسکن و زیرساخت‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشور در حوزه‌های مختلف صنعت، نظامی و علم، افزود: امروز به برکت هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، سرعت تولید علم در کشور فراتر از متوسط جهانی است و مجموعه‌های بزرگی همچون ایمیدرو با سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق مختلف، گام‌های بلندی به منظور شکوفایی اقتصادی برمی‌دارند.

امام جمعه کاشان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته برای حفظ و استمرار حضور ایمیدرو در منطقه کاشان، آمار و ارقام ارائه‌شده را گواه درستی این تصمیم دانست و تاکید کرد: منطقه کاشان با پیشینه درخشان تاریخی، مذهبی و حضور حضرت علی بن باقر (ع)، مهد استعداد، هنر و صنعت است و سه شهرستان کاشان، آران و بیدگل و نطنز را در بر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با ابراز خرسندی از برنامه‌ریزی ایجاد اشتغال برای حدود ۱۹ هزار نفر پس از تکمیل سه مرحله منطقه ویژه اقتصادی و جذب نیرو‌های تحصیل‌کرده دانشگاهی، بر لزوم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین مسکن و زیرساخت‌های سکونتی این متخصصان تأکید کرد و از مسئولان خواست با در نظر گرفتن موانع اداری و زمان‌بر بودن فرآیند‌های تخصیص زمین، پشتیبانی‌های لازم را به عمل آورند.