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بیش از۱۲ هزار میلیارد تومان برای تکمیل زیرساختهای مرحله نخست منطقه ویژه اقتصادی شهرستان کاشان اختصاص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ویژه اقتصادی کاشان در دیدار با نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با اشاره به پیشرفت فیزیکی و برنامهریزیهای صورتگرفته گفت: تلاش میشود تا پایان سال جاری با دریافت کد گمرکی، زمینه را برای جذب سرمایهگذاران فراهم شود.
محمد گلمحمدی افزود: مساحت این منطقه درمجموع حدود یک هزار و ۴۰۰ هکتار است که در مرحله نخست، ۲۵۰ هکتار آن در حال تکمیل زیرساختهاست و در مراحل دوم و سوم نیز طراحی پهنهبندی و هماهنگی برای حضور سرمایهگذاران کلان در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه تا کنون حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مرحله نخست هزینه شده است، افزود:تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا با حمایت مسئولان استان اصفهان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاشان مستقر شود، کد گمرکی صادر شود و با دریافت پروانه بهرهبرداری مرحله یک، از پایان امسال فرآیند جذب سرمایهگذاران را آغاز کنیم.
نماینده ولیفقیه و امام جمعه کاشان هم در دیدار مدیر منطقه ویژه اقتصادی کاشان گفت: منطقه ویژه اقتصادی کاشان مظهر ما میتوانیم است و آیندهنگری در حوزه مسکن و زیرساختهاست.
حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر کشور در حوزههای مختلف صنعت، نظامی و علم، افزود: امروز به برکت هدایتهای رهبر معظم انقلاب، سرعت تولید علم در کشور فراتر از متوسط جهانی است و مجموعههای بزرگی همچون ایمیدرو با سرمایهگذاریهای کلان در مناطق مختلف، گامهای بلندی به منظور شکوفایی اقتصادی برمیدارند.
امام جمعه کاشان با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در سالهای گذشته برای حفظ و استمرار حضور ایمیدرو در منطقه کاشان، آمار و ارقام ارائهشده را گواه درستی این تصمیم دانست و تاکید کرد: منطقه کاشان با پیشینه درخشان تاریخی، مذهبی و حضور حضرت علی بن باقر (ع)، مهد استعداد، هنر و صنعت است و سه شهرستان کاشان، آران و بیدگل و نطنز را در بر میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با ابراز خرسندی از برنامهریزی ایجاد اشتغال برای حدود ۱۹ هزار نفر پس از تکمیل سه مرحله منطقه ویژه اقتصادی و جذب نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی، بر لزوم آیندهنگری و برنامهریزی دقیق برای تأمین مسکن و زیرساختهای سکونتی این متخصصان تأکید کرد و از مسئولان خواست با در نظر گرفتن موانع اداری و زمانبر بودن فرآیندهای تخصیص زمین، پشتیبانیهای لازم را به عمل آورند.