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مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی لرستان از آغاز کشت کلزا در ۶۰۰ هکتار از اراضی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدیپور با اشاره به کشت ۴۵ هکتار کلزا در این سایت اظهار کرد: علاوه بر الشتر، عملیات کشت کلزا در شهرستانهای بروجرد و ازنا نیز انجام شده و روند کشت در سایر مناطق استان نیز در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه کشت کلزا در مناطق سردسیر استان آغاز شده است، افزود: برای تأمین بذر مورد نیاز این مناطق، تاکنون حدود ۱۴ تن بذر کلزا در ارقام مختلف تأمین شده و فرآیند توزیع آن بین کشاورزان در حال انجام است.
مدیرزراعت سازمان جهادکشاورزی لرستان همچنین از تأمین بذر مورد نیاز مناطق گرمسیر خبر داد و گفت: برای مناطق گرمسیر نیز ۳۰ تن بذر کلزا تأمین شده که طی چند روز آینده فرآیند توزیع آن آغاز خواهد شد.
محمدی پور با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانههای روغنی در استان، خاطرنشان کرد: تأمین بهموقع بذر و فراهم کردن زمینه مناسب برای کشت، از اولویتهای برنامه زراعی استان است و تلاش میشود عملیات کشت کلزا با رعایت تقویم زراعی و در زمان مناسب انجام شود.
وی در پایان با تأکید بر نقش مهم مراکز جهاد کشاورزی در موفقیت کشت کلزا، از کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی خواست در طول دوره کشت، بهویژه با توجه به اهمیت رعایت تاریخ مناسب کشت، آمادهسازی و تهیه بستر مناسب، رعایت تراکم و عمق مناسب کاشت، حضور و نظارت مستمر در مزارع داشته باشند و با ارائه توصیههای فنی، کشاورزان را راهنمایی کنند.
🔻وی افزود: حضور میدانی کارشناسان و انتقال بهموقع توصیههای فنی به کشاورزان میتواند نقش مؤثری در استقرار مناسب بوتهها، افزایش عملکرد و دستیابی به تولید مطلوب در مزارع کلزا داشته