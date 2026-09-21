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مدیر جهاد کشاورزی آبادان ارزیابی میدانی عارضه خشکیدگی خوشه خرما در نخلستانهای این شهرستان را مبنای اصلی تصمیمگیری برای اقدامات حمایتی و پرداخت خسارت بیمه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناجی شهیبزاده با اشاره به بازدید مشترک کارشناسان جهاد کشاورزی و مسئولان امور بیمه نخیلات خوزستان از نخلستانهای آبادان گفت: این بازدید میدانی با هدف پایش آخرین وضعیت نخیلات، شناسایی حجم خسارت وارده به محصول خرمای سال جاری و انجام ارزیابیهای دقیق کارشناسی به منظور تعیین میزان آسیبها انجام شده است.
او با اشاره به جایگاه راهبردی محصول خرما در اقتصاد، معیشت و اشتغال نخلداران منطقه افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی و ارزیابان صندوق بیمه کشاورزی با حضور مستقیم در باغها، ابعاد گوناگون خسارت ناشی از عارضه خشکیدگی خوشه خرما را سنجیده و مستندسازی کردند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با تاکید بر لزوم حمایت همهجانبه از بهرهبرداران آسیبدیده گفت: برآورد کارشناسی و تعیین دقیق درصد خسارات وارده به محصول امسال، پایه و اساس اقدامات حمایتی بعدی و تعیینکننده روند جبران خسارت نخلداران خواهد بود.
شهیبزاده ادامه داد: پس از جمعبندی کامل نتایج بررسیهای میدانی، گزارش نهایی به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص جبران خسارت و پرداخت غرامتهای بیمهای به مراجع ذیربط ارسال میشود.
او گفت: مدیریت جهاد کشاورزی آبادان پیگیری پرونده خسارت نخیلات را تا دستیابی به نتیجه ملموس و حمایت عملی از نخلداران متضرر با جدیت ادامه میدهد.