رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از جانباختن خانم ۲۱ ساله بر اثر برخورد با یک دستگاه خودروی سمند در حسینآباد دشتروم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: در پی وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سمند با عابر پیاده در محدوده حسینآباد دشتروم، نزدیکترین کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد تا اقدامات لازم برای بررسی وضعیت فرد حادثهدیده و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی انجام شود. رغفارفرد افزود: عابر پیاده در این حادثه، خانمی حدوداً ۲۱ ساله بود که در پی برخورد با خودروی سمند دچار جراحات شدید شد و شدت صدمات وارده به حدی بود که وی پیش از رسیدن کارشناسان اورژانس جان خود را از دست داد.