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طرح آبرسانی به ۵۷ روستای چابهار با هدف تأمین آب پایدار برای جمعیتی حدود ۳۵ هزار نفر در حال تکمیل است و تنها حدود ۱۵ کیلومتر از شبکه باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: طرح آبرسانی به ۵۷ روستای بخش مرکزی چابهار، جمعیتی حدود ۳۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد و تاکنون ۵۹۷ کیلومتر شبکه در این طرح اجرا شده است.
فرهاد سرگلزایی ادامه داد: تأمین اتصالات و شیرآلات مورد نیاز نیز در برنامه اجرایی قرار دارد و با تکمیل خطوط انتقال، آبرسانی به روستاها بهصورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت طرح انجام خواهد شد.
وی میزان هزینهکرد انجامشده برای این طرح را حدود یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: یک مخزن ذخیره پنج هزار مترمکعبی نیز در محدوده طرح ساخته شده و احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی دیگر در دستور کار قرار دارد.