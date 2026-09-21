به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، روح‌الله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: وجود بافت‌های فرسوده در وسعت زیاد یکی از چالش‌های جدی در شهر‌های خوزستان است و متأسفانه به دلایلی شاهد رشد این بافت‌ها هستیم.

او با بیان اینکه ۵۲ هزار تن قیر برای ۱۸ شهر خوزستان تخصیص اولیه شده است، افزود: با این تخصیص، عملیات آسفالت در شهر‌هایی مانند خرمشهر، اهواز، شادگان و سوسنگرد آغاز شده است و این نهضت با شدت به پیش خواهد رفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: نگاه دولت به محرومیت‌زدایی، توجه ویژه به دهک‌های درآمدی پایین و ساکنان مناطق فرسوده است لذا در سطح استان و ملی تمام‌قد پیگیر هستیم و از تمام ظرفیت‌هایی که بتواند منافع استان خوزستان را تأمین کند، دفاع خواهیم کرد.

عمادی افزود: امیدواریم با اقدامات انجام شده در حوزه مسکن، املاک و بازآفرینی شهری، شاهد بهبود وضعیت زیرساختی و کیفیت زندگی در این محلات باشیم.