حسن فضل الله، نماینده پارلمان لبنان، با دعوت به پایداری تأکید کرد که مقاومت به وصیت سید حسن نصرالله پایبند است و نابودی آن توهمی بیش نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن فضل الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت با اشاره به وضعیت کنونی لبنان و چالشهای پیشرو، خطاب به مردم گفت: «صبر پیشه کنید و در کنار رهبری مقاومت ثابتقدم بمانید، چرا که پس از هر سختی، آسانی است و شرایط به همین منوال باقی نخواهد ماند.

این نماینده لبنانی با تبیین اهداف دشمن افزود: «آمریکا و رژیم اسرائیل به دنبال محو تاریخ شکستهای خود، تحمیل معادلات جدید در زمان حال و ترسیم آیندهای هستند که در آن هیچ سلاحی به روی آنها بلند نشود.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، با هشدار به دشمن صهیونیستی در خصوص توانمندیهای نظامی مقاومت خاطرنشان کرد: «ما از قدرت و امکانات لازم برای اجرای عملیات نظامی و هدف قرار دادن مواضع اسرائیل در سرتاسر خاک لبنان برخورداریم.»حسن فضلالله همچنین با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت:«ایران نیازی به حمایت ما ندارد، بلکه این ما هستیم که امروز به ایران تکیه کردهایم.