به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سلیمانی‌پور دادستان خرمشهر گفت: ۱۵۹ زندانی ایرانی محبوس در کشور عراق، در چارچوب توافقات انجام‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق، تبادل و از طریق مرز شلمچه به خرمشهر منتقل شدند.

او افزود: این افراد همگی اتباع ایرانی هستند که شامل ۲۲ زن و ۱۳۷ مرد بودند و عمده پرونده‌های آنان مربوط به جرایم مرتبط با حمل مواد مخدر در کشور عراق بوده است.

محمد سلیمانی پور ادامه داد: پس از انتقال محکومان به ایران، پرونده‌های آنان در دادسرای خرمشهر ثبت می‌شود و میزان و نحوه تحمل محکومیت آنان با توجه به سوابق، نوع اتهام و آرای صادرشده و در چارچوب قوانین و مقررات مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهد شد.

او افزود: زمان بازداشت این افراد در کشور عراق یکسان نبوده و مدت‌های متفاوتی را در بازداشت یا حبس سپری کرده‌اند و وضعیت هر یک از آنان به صورت جداگانه و بر اساس مستندات و سوابق قضایی بررسی خواهد شد.