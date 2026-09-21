به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به سیاست دولت در تقویت محله‌محوری، اظهار داشت: پیوند اصلی در حوزه پیشگیری، حساس‌سازی محلات است و باید از ظرفیت محلات برای شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

نوری نقش فرمانداران را در اجرای این رویکرد، مهم و کلیدی دانست و افزود: فرمانداران می‌توانند در هماهنگی و پیشبرد برنامه‌های محله‌محور نقش مؤثری داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید متناسب با مأموریت‌های خود در این طرح مشارکت کنند.

استاندار خراسان شمالی همچنین با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در حوزه پیشگیری، گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با اجرای برنامه‌های تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و پیشگیری از اعتیاد ایفا کنند که در این زمینه عملکرد بجنورد مطلوب بوده است.

وی بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد نیز تأکید کرد و گفت: ظرفیت بالقوه سمن‌ها باید در حوزه پیشگیری فعال شود و با تشریح مخاطرات و عواقب جبران‌ناپذیر اعتیاد برای جامعه، از ایده‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استفاده کنیم.

نوری همچنین فراهم کردن بستر‌های شادی‌بخش و نشاط‌آفرین در جامعه را از دیگر الزامات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: باید با رعایت هنجار‌های اجتماعی، زمینه ایجاد برنامه‌های مفرح و نشاط‌آور برای مردم فراهم شود.