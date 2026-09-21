شفیعی، سعدی، صفری و تحویلیان، چهار تهیه‌کننده با بیشترین مجموعه های تلویزیونی در دوران تحول هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در میان مجموعه‌های تلویزیونی تولید و پخش‌شده در دوران تحول از مهر ۱۴۰۰ تاکنون، نام چهار تهیه‌کننده با حضور پررنگ‌تری در فهرست مجموعه های روی آنتن دیده می‌شود، محمدرضا شفیعی، سعید سعدی، ابوالفضل صفری و تحویلیان که هر کدام تهیه‌کنندگی چند مجموعه تلویزیونی را برعهده داشته‌اند.

محمدرضا شفیعی مدیرعامل خبرگزاری صبا با شش مجموعه، بیشترین تعداد آثار این فهرست را به خود اختصاص داده است. «برف بی‌صدا می‌بارد»، «نوار زرد ۲»، «گیلدخت»، «بازپرس»، «هشت پا» و «عملیات مهندسی» از جمله مجموعه‌هایی هستند که با تهیه‌کنندگی او روی آنتن رفته‌اند.

سعید سعدی نیز تهیه‌کنندگی پنج مجموعه «بعد از آزادی»، «خداداد»، «نجلا ۲»، «عشق کوفی» و «رویای نیمه‌شب» را برعهده داشته است.

ابوالفضل صفری با پنج مجموعه حضور دارد. «سرجوخه»، «تمام‌رخ»، «عاشورا»، «الگوریتم» و «بهار شیراز» از جمله تولیدات او در این دوره هستند.

تحویلیان نیز تهیه‌کنندگی پنج مجموعه «سرنوشت ۴»، «ذهن زیبا»، «بیگانگان»، «کلینیک رویا» و «دیار مادری» را برعهده داشته است.