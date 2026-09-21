به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،بهمن نوری در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: برخی خاطرات دوران دفاع مقدس به اندازه‌ای اثرگذار است که سلول‌سلول وجود انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید این خاطرات برای نسل جوان بازگو شود، چرا که ذهن و روح جوانان پاک و زلال است.

وی افزود: در بیان حقایق دفاع مقدس، برخی از ما کم‌فروشی کرده‌ایم و کمتر با نسل جوان گفت‌و‌گو داشته‌ایم، در حالی که «جانم فدای ایران» واقعی در دوران دفاع مقدس شکل گرفت.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت، گفت: مساجد، مدارس و نهاد‌های فرهنگی ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار ما هستند که باید از این فرصت‌ها برای تحول‌آفرینی در نسل جوان نهایت استفاده را ببریم.

نوری نقش رسانه ملی را نیز در بازخوانی و روایت خاطرات دفاع مقدس مهم دانست و تصریح کرد: صدا و سیما می‌تواند در بازگویی این خاطرات و انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان نقش مؤثری ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن، اظهار داشت: در هفته دولت امسال ۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی افتتاح شد و در کنار این اقدامات نباید از تأمین مسکن ایثارگران غفلت کنیم.

استاندار خراسان شمالی افزود: تاکنون اقدام شاخصی در حوزه مسکن ایثارگران انجام نشده است و با جدیت پیگیر این موضوع هستیم؛ بنابراین باید انگیزه و اهتمام ما برای تأمین مسکن ایثارگران دوچندان شود.

در پایان این نشست، نشان «خادم‌یاران افتخاری گلستان شهدا» به استاندار خراسان شمالی اهدا شد.