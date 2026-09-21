پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای، ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، به ویژه در غزه و کرانه باختری، را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با ابراز انزجار و نگرانی عمیق درباره ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، به ویژه نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، در غزه و کرانه باختری، مسئولیت جامعه جهانی را برای اقدام جدی و قاطع برای توقف نسلکشی فلسطینیان خاطرنشان میکند.
در ادامه این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه همچنین هتاکی بیشرمانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی و هتک حرمت البراق را به شدت محکوم میکند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی که طی ۳ سال گذشته با برخورداری از حمایت همه جانبه تسلیحاتی مالی و سیاسی تبلیغاتی آمریکا و برخی از کشورهای مدعی حقوق انسان مرتکب یکی از بزرگترین نسلکشیهای تاریخ جهان در غزه شده است. همزمان به شنیعترین شیوهها از جمله ترور و شکنجه نظاممند و گسترده فلسطینیان در کرانه باختری و غزه برای پیشبرد طرح اهریمنی «محو استعماری فلسطین» متوسل شده است. گروگانگیری زنان و کودکان فلسطینی که تعداد آنها به پیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است و شکنجه آنها در زندانهای مخوف که منجر به شهادت دهها نفر از آنها و قطع عضو و معلولیت صدها نفر دیگر شده است، بدون تردید مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. این واقعیت که ماهانه به طور متوسط حداقل سه اسیر فلسطینی زیر شکنجه به شهادت میرسند نه تنها گواه ماهیت نژادپرست و استعماری رژیم صهیونیستی است بلکه نشان دهنده نفاق و زوال اخلاقی حامیان این رژیم است که در قبال نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی رژیم اشغالگر بیاعتنا هستند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری تاکید میکند که مصونیت اعطایی آمریکا به این رژیم از جمله از طریق ارعاب و تحریم قضات محاکم بینالمللی و فعالان و گزارشگران حقوق بشر مردم فلسطین به هیچ عنوان نباید موجب اخلال در آرمان عدالت طلبی و آزادی برای فلسطین و مطالبه محاکمه و مجازات جنایتکاران اسرائیلی شود.
اشغالگری، تروریسم، قانون شکنی و جنایات بیسابقه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزات و جنایات آن علیه کشورهای منطقه طی ۸ دهه گذشته بدون تردید شدیدترین ضربات را به اعتبار و جایگاه سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل وارد کرده است. این واقعیت که رژیم صهیونیستی در صدر ناقضان قطعنامههای سازمان ملل متحد است و بیشترین تعداد وتوی قطعنامههای شورای امنیت با هدف ممانعت از مقابله با قانون شکنی و جنایات اسرائیل صورت گرفته است، به تنهایی گویای نقش این رژیم در فرسایش اعتبار و جایگاه سازمان ملل است.
اکنون که هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به درستی به موضوع احیای اعتماد کشورها به این سازمان اختصاص یافته است. وظیفه هر دولت مسئولیت پذیری است که حمایت از حقوق ملت فلسطین بویژه حق تعیین سرنوشت و کمک به رهایی آنها از یوغ اشغال نژادپرستی و استعمار ۸۰ ساله را به عنوان تعهدی حقوقی بین المللی و رسالتی اخلاقی و انسانی سرلوحه کار خود قرار دهد. تحقق این امر مستلزم اقدام فوری برای توقف نسلکشی و جلوگیری از گسترش اشغالگری و غصب زمینهای فلسطینیان، ارسال کمکهای بشر دوستانه به مردم غزه و مواخذه و مجازات جنایتکاران است.