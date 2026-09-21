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روستای بنیس شبستر در آذربایجان شرقی از زیرساخت های مناسب، خدمات عمومی و ظرفیت های اقتصادی بالایی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بنیس تنها روستای کشور در قوارههای شهری با امکانات بی مانند تحصیلی، اقتصادی و فناورانه است که در آن بیکار و بیسوادی یافت نمیشود و سالها است که مهاجرت معکوس در این منطقه شکل گرفته است.
این روستای زیبا واقع در دامنه کوه میشو یکی از روستاهای تابعه شهرستان شبستر و در فاصله ۶۵ کیلومتری تبریز است که در دهه هفتاد به دلیل شرایط آب و هوایی، اقلیمی و برخورداری از طبیعت زیبا، چشمهها و قنات به عنوان یکی از روستاهای نمونه گردشگری از سوی یونسکو برگزیده شد.