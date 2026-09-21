

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این مراسم که قرار بود ۳۱ شهریور برگزار شود، به دلیل همزمانی این روز با وفات حضرت معصومه (س)، امروز برگزار شد.

تغییر زمان برگزاری جشن شکوفه‌ها با هدف فراهم شدن فضایی بانشاط و همراه با جشن و شادی برای دانش‌آموزان انجام شده است.



امروز علاوه بر نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها، زنگ جوانه‌ها با حضور دکتر پزشکان ریاست جمهور و آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس تهران نواخته شد و سال تحصیلی جدید، در کشور آغاز شد.

در سال تحصیلی جدید که بطور رسمی از اول مهرماه آغاز می‌شود، بیش از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.



به گفته حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار دانش‌آموز کلاس اولی داشتیم که بررسی آمار سال‌های گذشته نیز نشان‌دهنده روند کاهشی جمعیت دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی است.