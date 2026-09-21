به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ الهی راد در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس یک مقطع بی‌نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی و مکتبی سرشار از معنویت، ایثار و خودباوری بود که درس‌های فراوانی برای ملت ایران به همراه داشت.

وی افزود: روحیه ایثار و فداکاری، همدلی، وفاق ملی، پرهیز از منفعت‌طلبی فردی و خودباوری از مهم‌ترین دستاورد‌های فرهنگی دوران دفاع مقدس است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی با اشاره به جنگ نامتقارن هشت ساله اظهار کرد: ملت ایران در شرایطی در برابر دشمنی تا بن دندان مسلح ایستادگی کرد که کشور از ابتدای انقلاب با بحران و تحریم مواجه بود و با تکیه بر ایمان، جهاد و مدیریت جهادی، تهدید‌ها به فرصت تبدیل شد.

سرهنگ الهی راد تأکید کرد: فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر جبهه استکبار از مهم‌ترین درس‌های دفاع مقدس است و باید این فرهنگ را زنده نگه داشت، تکریم کرد و از تجربیات آن برای امروز استفاده کرد.

وی هدف برنامه‌های هفته دفاع مقدس را تبیین این مفاهیم برای نسل جوان عنوان کرد و افزود: تقویت هویت ملی و دینی، روحیه انقلابی و استکبارستیزی، معرفی فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت امید اجتماعی و معرفی الگو‌های موفق دفاع مقدس از راهبرد‌های این هفته است.

وی دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، هفتمین آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و تجلیل از ۲ هزار پیشکسوت، نواختن زنگ مهر و مقاومت، غبارروبی گلزار شهدا، پیاده‌روی عمومی، مسابقات تیراندازی و کشتی با چوخه در بجنورد و آشخانه را از جمله برنامه‌های این هفته اعلام کرد.

سرهنگ الهی راد افزود: برگزاری محافل خاطره‌گویی، رونمایی از ۲۰ جلد کتاب دفاع مقدس و معرفی کتاب سال، همایش ویژه بانوان و روایتگری، تکریم خانواده شهدا، برگزاری یادواره ۴۴ شهید غریب در اسارت و تجلیل از خانواده‌های این شهدا در دهم مهر، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی بازسازی عملیات عاشورا، اجرای ویژه‌برنامه آغاز از بهشت با حضور ۱۶۸ دانش‌آموز در گلزار شهدا و آغاز سال تحصیلی از مزار شهدا را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی گفت: اجرای پویش‌ها و برنامه‌های مختلف در فضای مجازی نیز با هدف افزایش آگاهی عمومی و تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس در این هفته انجام می‌شود.

سرهنگ الهی راد شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال را لبیک یا خامنه‌ای اعلام کرد و گفت: تبیین نقش امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در ایجاد وحدت و انسجام ملی و همچنین تبیین دستاورد‌های کشور در حوزه‌های موشکی، علمی، نانو و فناوری هسته‌ای از دیگر محور‌های برنامه‌های این هفته است.