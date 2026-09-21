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نمایندگان کشورمان در رقابتهای ژیمناستیک بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در مرحله مقدماتی به کار خود پایان دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی الفتی، نماینده کشورمان در رقابتهای ژیمناستیک هنری در ماده پرش خرک بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با نمره نهایی ۱۴.۰۸۳ در مرحله مقدماتی به کار خود پایان داد.
الفتی در اجرای نخست خود، امتیاز ۱۴.۹۶۶ را به دست آورد و در اجرای دوم نیز امتیاز ۱۳.۲۰۰ ثبت کرد.
ژیمناست کشورمان برای صعود به مرحله نهایی باید منتظر نتایج سایر شرکتکنندگان در وسیله پرش خرک باشد.
محمدرضا حمیدی در ماده بارفیکس ژیمناستیک با کسب امتیاز ۱۲.۸۳۳ در مرحله مقدماتی به کار خود پایان داد و در ادامه باید منتظر اعلام ردهبندی نهایی این ماده و مشخص شدن نفرات راهیافته به مرحله نهایی باشد.
آرمان خدایی در ماده خرک حلقه ژیمناستیک، امتیاز ۱۴.۴۰۰ را ثبت کرد و باید منتظر پایان رقابت سایر ژیمناستها و مشخص شدن ردهبندی نهایی باشد.
سیاوش سیاهی در ماده دار حلقه ژیمناستیک با کسب امتیاز ۱۳.۸۶۶ و مهدی احمدکهنی با ثبت امتیاز ۱۳.۶۶۳ در مرحله مقدماتی به کار خود پایان دادند و باید منتظر نتایج دیگر ورزشکاران باشند تا جایگاه نهاییشان مشخص شود.