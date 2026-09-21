به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) بویین میاندشت گفت: در آستانه فرارسیدن ماه مهر وآغاز بهارا علم ودانش ۸۵۰ بسته نوشت افزار ولوازم مدرسه به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

سعید اصلانی افزود: این اقلام شامل کیف مدرسه، مداد رنگی، جامدادی، خودرکار، دفتر ولوازم هندسی است که برای تهیه این بسته‌های تحصیلی در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد ریال هزینه شده است.

هزار بسته تحصیلی شامل کیف، کفش و نوشت‌افزار بین دانش آموز نیازمند نجف آباد توزیع شد.

زهرا غلامی مدیر خیریه آبشار عاطفه‌ها شعبه نجف آباد گفت: ارزش این بسته‌های تحصیلی در مجموع ۲۵ میلیارد ریال است که با کمک خیران از اعضای این خیریه تهیه و بین دانش آموزان نیازمند شهرستان نجف آباد توزیع شده است.