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مردم استان اصفهان در شب دویست و چهارم در تجدیدمیثاق دوباره با ولایت فقیه و حمایت از نیروهای مسلح در خیابانها میدان داری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دراین اجتماعات شبانه مردم ولایی وانقلاب در سراسر استان همچون شبهای گذشته پرچم سه رنگ ایران را در دست دارند و برای دفاع از میهن اسلامی سنگر خیابان را حفظ کردهاند و در پیروی از ولایت فقیه و حمایت از نیروهای مسلح که جانانه برای ایران اسلامی دفاع میکنند در صحنه هستند و میدان را رها نمیکنند.
در این شبهای همدلی مردم با وحدت وهمبستگی در مقابل تهدیدات پوچ دشمن ایستادهاند و مقاومت میکنند.